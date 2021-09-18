Хадсон-Одои может сменить национальную сборную

Фото инстаграм Каллума Хадсона-Одои

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои изучает возможность смены спортивного гражданства.

По информации Daily Mail, 20-летний футболист недоволен тем, что его не вызывают в основную сборную Англии, поэтому может отказаться выступать за "трёх львов".

У Хадсона-Одои есть предложение играть за национальную команду Ганы. Он имеет гражданство этой африканской страны.

Сообщается, что ФИФА разрешит полузащитнику "Челси" сменить сборную, несмотря на три официальных матча за Англию в квалификации Евро-2020.

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