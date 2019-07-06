Хадсон-Одои обсудил с Лэмпардом своё будущее в "Челси"

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Хадсон-Одои обсудил с Лэмпардом своё будущее в "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои провёл встречу с новым главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, стороны обсуждали будущее 18-летнего футболиста на "Стемфорд Бридж".

Наставник "синих" привёл юному англичанину весомые аргументы и убедил того остаться в клубе.

Хадсон-Одои готов продлить контракт, срок которого истекает следующим летом.

В минувшем сезоне игрок провёл за "Челси" 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Лэмпард пришел в полуразрушенный "Челси"! Но не все так плохо, ведь у клуба есть скрытые резервы на случай трансферного бана. | http://soccernews.ru
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