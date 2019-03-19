Хадсон-Одои получил дебютный вызов в сборную Англии

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Хадсон-Одои получил дебютный вызов в сборную Англии

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои получил дебютный вызов в сборную Англии.

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 18-летний футболист заменит в заявке "трёх львов" травмированного защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу.

Напомним, что 22 марта англичане сыграют с Чехией, а 25 марта - с Черногорией. Оба матча пройдут в рамках квалификации Евро-2020.

Ранее тренерский штаб национальной команды уже вносил несколько изменений в заявку.

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