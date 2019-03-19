Хадсон-Одои получил дебютный вызов в сборную Англии
Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои получил дебютный вызов в сборную Англии.
Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 18-летний футболист заменит в заявке "трёх львов" травмированного защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу.
Напомним, что 22 марта англичане сыграют с Чехией, а 25 марта - с Черногорией. Оба матча пройдут в рамках квалификации Евро-2020.
Ранее тренерский штаб национальной команды уже вносил несколько изменений в заявку.
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|Арсенал Лондон
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|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
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|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
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|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14