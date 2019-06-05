Хадсон-Одои продлит контракт с "Челси" и получит 10-й номер

Лондонский "Челси" убедил своего воспитанника Каллума Хадсона-Одои остаться в клубе, сообщает Evening Standard.

По информации источника, стороны вскоре заключат новый пятилетний контракт. Действующий договор истекает в 2020 году.

Во время переговоров руководство "Челси" пообещало футболисту 10-й номер, который, как ожидается, освободится после ухода Эдена Азара в "Реал".

Ранее Хадсон-Одои намеревался уйти из клуба. Предметный интерес к нему проявляла "Бавария". Сейчас 18-летний англичанин восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.

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