Хадсон-Одои продлит контракт с "Челси" и получит 10-й номер
Лондонский "Челси" убедил своего воспитанника Каллума Хадсона-Одои остаться в клубе, сообщает Evening Standard.
По информации источника, стороны вскоре заключат новый пятилетний контракт. Действующий договор истекает в 2020 году.
Во время переговоров руководство "Челси" пообещало футболисту 10-й номер, который, как ожидается, освободится после ухода Эдена Азара в "Реал".
Ранее Хадсон-Одои намеревался уйти из клуба. Предметный интерес к нему проявляла "Бавария". Сейчас 18-летний англичанин восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16