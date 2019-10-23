Хадсон-Одои - самый молодой игрок в основе "Челси" в ЛЧ с 2010 года

Игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои вышел в старте на матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аяксом" (0:0; первый тайм).

Отметим, что англичанин стал самым молодым футболистом "синих" с 2010 года, играющем в ЛЧ. Хадсону-Одои на данный момент 18 лет и 350 дней.

10 лет назад полузащитник Джош Макикран вышел в стартовом составе против "Марселя", в возрасте 17 лет и 282 дня.

В этом сезоне чемпионата Англии Хадсон-Одои участвовал в 3 матчах, отметившись 3 ассистами.

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