Хадсон-Одои сделал заявление о своём будущем в "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои сделал заявление о своём будущем в лондонском клубе.

"Не могу сказать, что это мой последний матч в составе "Челси". Я буду продолжать усердно работать. Никогда не знаешь, что произойдёт в дальнейшем" - цитирует 18-летнего футболиста BBC.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои подал запрос на трансфер. Перспективный англичанин хочет перебраться в "Баварию", которая предлагает за него 46 миллионов евро.

Контракт полузащитника с "Челси" истекает летом 2020 года и он отказывается его продлевать.

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