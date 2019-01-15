Хадсон-Одои шокировал "Челси" своим решением

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои принял решение перебраться в "Баварию".

Как сообщает Daily Mail, 18-летний игрок отказывается продлевать соглашение с клубом и просит отпустить его в "Баварию", так как он полагает, что Маурицио Сарри не будет предоставлять ему достаточное количество игрового времени.

Нынешнее соглашение футболиста с клубом действует до июня 2020 года.

В этом сезоне Хадсон-Одои принял участие в 9 матчах, забил один гол и отдал три ассиста.

Читайте также: Основной защитник "Челси" отказался продлевать контракт с клубом. | http://soccernews.ru