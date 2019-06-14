Хадсон-Одои​ сравнил Месси и Марадону

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Хадсон-Одои​ сравнил Месси и Марадону
Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои​ поделился мнением о легендарных аргентинских нападающих Лионеле Месси и Диего Марадоне.

"Я являюсь большим фанатом Марадоны. Я с детства слежу за ним. Он был прекрасным футболистом с невероятной левой ногой. Диего любил использовать обводку и забивать голы. Он всегда шел вперед и не переживал, если совершал ошибку.

Марадона или Месси? Они оба потрясающие игроки, которые добились успеха в свое время. Месси - великолепный игрок, один из лучших в мире. Я выбираю команду Месси, так как он ближе к моему поколению", - приводит слова Хадсона-Одои Goal.

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