Хадсон-Одои стал вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в стартовом составе сборной Англии на официальный матч

Теги англиякаллум хадсон-одоиуэйн рунистатистика

Хадсон-Одои стал вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в стартовом составе сборной Англии на официальный матч

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои появился на поле с первых минут в матче квалификации Евро-2020 между сборными Англии и Черногории.

Таким образом, как сообщает Opta, полузащитник "синих" стал вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в стартовом составе "трёх львов" на официальный поединок.

Хадсон-Одои с показателем 18 лет и 139 дней уступает только Уэйну Руни, который в апреле 2003 года начал матч с Турцией в возрасте 17 лет 160 дней.

Не пропустите: Впервые с 1984 года сборная Англии забила не менее пяти голов в двух официальных матчах подряд. | http://soccernews.ru

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