Хадсон-Одои установил рекорд сборной Англии

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал самый молодым дебютантом в истории сборной Англии.

Форвард принял участие в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Чехии (5:0), выйдя на поле на 70-й минуте.

В этом матче Хадсон-Одои сыграл в возрасте 18 лет и 135 дня и он опередил прежнего рекордсмена Данкана Эдвардса, который дебютировал за сборную в возрасте 18 лет и 183 дня.

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