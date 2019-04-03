Хадсон-Одои впервые вышел в стартовом составе "Челси" в матче АПЛ

"Челси" сейчас проводит матч с "Брайтоном" в рамках 27-го тура АПЛ (3:0, 2 тайм).

В старте лондонцев впервые вышел 18-летний нападающий Каллум Хадсон-Одои. Этот матч стал первым для молодого игрока в стане "Челси".

В чемпионате Англии Хадсон-Одои участвовал в 7 матчах, отметившись 1 ассистом.

"Челси" занимает 6 место в турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 63 очка.

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