Хадсон-Одои впервые вышел в стартовом составе "Челси" в матче АПЛ
"Челси" сейчас проводит матч с "Брайтоном" в рамках 27-го тура АПЛ (3:0, 2 тайм).
В старте лондонцев впервые вышел 18-летний нападающий Каллум Хадсон-Одои. Этот матч стал первым для молодого игрока в стане "Челси".
В чемпионате Англии Хадсон-Одои участвовал в 7 матчах, отметившись 1 ассистом.
"Челси" занимает 6 место в турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 63 очка.
Не пропустите: "Атлетико" потерял Морату перед битвой с "Барселоной" в Примере| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции
-
"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ
-
Икарди забил впервые с февраля в матче с "Дженоа"
-
"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России
-
Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году
Лента новостей
-
ПСЖ обыграл "Нант" и вышел в финал Кубка Франции
-
"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ
-
"Эйбар" обыграл "Райо Вальекано", а "Уэска" и "Сельта" закончили результативной ничьей
-
Икарди забил впервые с февраля в матче с "Дженоа"
-
Хадсон-Одои впервые вышел в стартовом составе "Челси" в матче АПЛ
-
Экс-игрок "Барселоны": "Месси для меня лучший футболист в истории"
-
"Атлетик" переиграл "Леванте" в матче 30-го тура Примеры
-
"Зенит" может продлить контракт с сидящим в СИЗО Кокориным
-
СМИ: "Кокорин и Мамаев не получат реальные сроки"
-
"Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А
-
Карпин: "После первого гола "Ростов" стал неправильно действовать, неправильно играть в обороне"
-
Адвокат Мамаева: "Павел - сильный человек и старается держаться"
-
"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России
-
"Бавария" обыграла "Хайденхайм" в 1/4 финала Кубка Германии
-
Азмун поддержал Кокорина в инстаграме
-
Дебаты Зеленского и Порошенко могут пройти на стадионе, принимавшем Лигу чемпионов в 2018 году
-
"Валенсия" - "Реал": видеотрансляция матча 30-го тура Примеры
-
1
"Барселона" может заработать на летних трансферах 300 миллионов евро
-
Артуро Видаль летом может перейти в "Боку Хуниорс"
-
Черданцев: "То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14