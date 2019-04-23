Хадсон-Одои выбыл до конца сезона

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Хадсон-Одои выбыл до конца сезона

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои травмировался во время матча 35-го тура АПЛ против "Бернли".

Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, ему помогали врачи "синих".

Позднее Хадсон-Одои в твиттере назвал свой диагноз.

"Реально разочарован: у меня разрыв ахилла, сезон закончен. Буду упорно работать и постараюсь вернуться в следующем сезоне ещё сильнее", - написал 18-летний англичанин.

В текущем сезоне Хадсон-Одои сыграл за "Челси" 29 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Арбитр удалил Сарри в концовке матча "Челси" - "Бернли". | http://soccernews.ru

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