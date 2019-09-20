Хадсон-Одои высказался о продлении контракта с "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

"Очень счастлив, потому что свершилось то, чего я долго ждал. Это потрясающе. Я выступаю за клуб с восьми лет. Хочу завоевать здесь побольше трофеев и забить побольше голов. Мы всей командой много трудимся, чтобы добиться наилучших результатов. Рад, что всё согласовано, и теперь мне остаётся только ждать возвращения на поле", - приводит слова 18-летнего англичанина официальный сайт "синих".

Напомним, что стороны продлили сотрудничество до лета 2024 года.

Хадсон-Одои является воспитанником "Челси", за основную команду он дебютировал в январе 2018 года, с тех пор провёл 28 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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