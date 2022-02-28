Хадсон-Одои высказался об эмоциях Тухеля
Фото: инстаграм Тухеля
Форвард "Челси" Каллум Хадсон-Одои поделился впечатлениями от поведения наставника команды Томаса Тухеля.
"Тухель очень хороший человек, в тактическом плане он великолепен. Тренер знает, как выжать максимум из каждого футболиста. Иногда он делает это таким образом, что тебе не хотелось бы это слышать. Иногда Тухель кричит так, что думаешь: "Не мог бы ты немного успокоиться и перестать так сильно кричать?
Тухель пытается донести до нас сообщение и сказать нам: "Послушайте, я хочу этого от вас, так как я хочу выиграть матч. Я буду кричать не только на тебя, я буду кричать на всех, чтобы убедиться, что мы выжмем из каждого максимум. И мы выиграем игру. Или добьемся того, чтобы каждый выложился на все сто процентов", - приводит слова игрока Daily Mail.
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