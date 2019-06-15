Хадсон-Одои: "Я поклонник Марадоны, но в команде Месси"

Теги каллум хадсон-одоилионель мессидиего марадона

Хадсон-Одои: "Я поклонник Марадоны, но в команде Месси"

Хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои рассказал, что думает о сравнении бывшего игрока "Наполи" Диего Марадоны с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я поклонник Марадоны с детства. Он был невероятным футболистом с невероятной левой. Я его большой фанат.

Марадона и Месси прекрасные игроки, они оба преуспели в футболе, каждый в свое время. 

Месси - отличный игрок, один из лучших на планете. Я на стороне Месси, так как он больше в моем поколении. Я за ним слежу, я в его команде", - сказал Хадсон-Одои.

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