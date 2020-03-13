Хадсон-Одои: "Я вылечился от коронавируса"

Вингер лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои сообщил о своём выздоровлении от смертельно опасного коронавируса.

"Вы, наверное, слышали, что у меня был вирус, от которого я вылечился. Я следовал установленным нормам и изолировал себя от всех на неделю. Надеюсь, очень скоро вернусь на поле", - сказал игрок "синих" в видеообращении.

Таким образом, Хадсон-Одои стал первым профессиональным футболистом, справившимся с коронавирусом.

В текущем сезоне 19-летний англичанин сыграл за "Челси" 27 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

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