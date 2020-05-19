Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании

Теги челсикаллум хадсон-одои

Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании

СМИ узнали, почему полицейские накануне арестовали вингера лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

По информации Daily Mail, 19-летний футболист был задержан по подозрению в изнасиловании.

Напомним, что звонок в полицию поступил от модели, которая приехала домой к спортсмену в воскресенье после знакомства в соцсетях.

Сейчас Хадсон-Одои уже на свободе. Он внёс залог, после чего его отпустили. Все обвинения в свой адрес англичанин отрицает.

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