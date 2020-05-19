Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании

СМИ узнали, почему полицейские накануне арестовали вингера лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

По информации Daily Mail, 19-летний футболист был задержан по подозрению в изнасиловании.

Напомним, что звонок в полицию поступил от модели, которая приехала домой к спортсмену в воскресенье после знакомства в соцсетях.

Сейчас Хадсон-Одои уже на свободе. Он внёс залог, после чего его отпустили. Все обвинения в свой адрес англичанин отрицает.

Не пропустите: "Челси" назвал "Ювентусу" цену на Жоржиньо. | http://soccernews.ru