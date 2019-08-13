Хаджи: "Если "Реалу" удастся купить Неймара, команда снова выиграет Лигу чемпионов"

Бывший игрок "Реала" Георге Хаджи прокомментировал возможность клуба приобрести форварда ПСЖ Неймара. Об этом сообщает AS.



"Если "Реалу" удастся купить Неймара, после того, как они купили Азара, то команда снова выиграет Лигу чемпионов. Зидану нужно будет их очень замотивировать.

Неймар - отличный футболист. Да иногда он смотрится не очень, однако это не имееет значения", - сказал Хаджи.



Ранее сообщалось, что Месси попросил Неймара отказать "Реалу".

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