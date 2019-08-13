Хаджи: "Если "Реалу" удастся купить Неймара, команда снова выиграет Лигу чемпионов"
Бывший игрок "Реала" Георге Хаджи прокомментировал возможность клуба приобрести форварда ПСЖ Неймара. Об этом сообщает AS.
"Если "Реалу" удастся купить Неймара, после того, как они купили Азара, то команда снова выиграет Лигу чемпионов. Зидану нужно будет их очень замотивировать.
Неймар - отличный футболист. Да иногда он смотрится не очень, однако это не имееет значения", - сказал Хаджи.
Ранее сообщалось, что Месси попросил Неймара отказать "Реалу".
Не пропустите: "Барселона" предложила ПСЖ свой вариант трансфера Неймара, однако он не устроил клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сын Симеоне перешел в "Ибицу"
-
Голкипер "Барселоны" Нето пропустит около 8 недель из-за травмы
-
ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко
-
Клопп назвал примерные сроки восстановления Алиссона
-
Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения
Лента новостей
-
1
Дзюба - о возможном переходе в "Спартак": "Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет"
-
Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА
-
На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR
-
Дзюба рассказал, что сладкое любит больше спиртного
-
Канте из-за травмы может пропустить матч за Суперкубок УЕФА
-
1
Хаджи: "Если "Реалу" удастся купить Неймара, команда снова выиграет Лигу чемпионов"
-
Сын Симеоне перешел в "Ибицу"
-
"Ливерпуль" опубликовал фото счастливого Клоппа с букетом цветов
-
1
"Реал" решил отказаться от покупки Погба
-
Семин - о Джорджевиче: "Время покажет. Многое зависит от игрока"
-
1
Голкипер "Барселоны" Нето пропустит около 8 недель из-за травмы
-
1
Деменко: "Мне бы хотелось увидеть, как "Краснодар" сегодня забьёт два гола"
-
Фольмер стал игроком "Уфы"
-
"Ювентус" провел презентацию Данило
-
Слуцкий отреагировал на забавный пост Дзюбы в инстаграме
-
Дзюба опубликовал яркие фото Слуцкого
-
1
Морено станет игроком "Атлетико" за 55 миллионов евро
-
ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко
-
Ориги рассказал, почему продлил контракт с "Ливерпулем"
-
Рибери заявил, что хотел бы получать 8 миллионов евро в новом клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32