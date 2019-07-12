Хаджи, которым интересовался "Спартак", перешел в "Генк"

Полузащитник румынского "Вииторула" Янис Хаджи стал игроком бельгийского "Генка". Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

"Генк" заплатил за футболиста восемь миллионов евро и подписал с ним пятилетний контракт. На игрока также претендовал "Спартак", который, по разной информации, предлагал за него от 8 до 12 миллионов евро.

20-летний Хаджи выступал за "Вииторул" с 2014 по 2016 годы, а затем перешел в "Фиорентину". В 2018 году он вернулся в румынский клуб. В минувшем сезоне хавбек провел 39 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. На счету Хаджи пять матчей за сборную Румынии.

Стоит отметить, что Янис является сыном легендарного румынского футболиста Георге Хаджи по прозвищу "карпатский Марадона".

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