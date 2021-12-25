Хаджи прокомментировал конфликт Федуна и Газизова
Фото твиттер "Уфы"
Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи поделился мыслями о спорной ситуации, которая возникла между владельцем московского клуба Леонидом Федуном и бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым.
Напомним, что менеджер требует 10 процентов акций "красно-белых" за увольнение. Такие условия якобы были указаны в расписке, которую написал Федун.
"Эти претензии в отношении акций клуба выглядят каким-то бредом, абсурдом. Я уже говорил, что не понял, откуда взялся Газизов, как он пришёл и как так быстро ушёл из клуба. Не понял, кто он, откуда он. Да, из "Уфы", но таких команд у нас тьма тьмущая. Прийти в "Спартак" - и сразу две непонятные сделки по Кокорину и Урунову. Кокорин ещё понятно: всё-таки был игроком сборной. А вот Урунов вообще не поймёшь, откуда взялся. Всё это странная история. Не знаю, авантюристов сейчас много.
Претензии на 10 процентов акций! Человек пришёл в клуб, проработал три-четыре месяца, получил сумасшедшие деньги и требует ещё и акции клуба. Это что-то! За что тебе, милый, 10%? Федун же умный человек! Вот, допустим, выиграла команда чемпионат России и Лигу Европы - посмотрим. Но всё равно, это слишком, с какого перепугу, с чего вдруг?" - сказал Хаджи.
Не пропустите: Газизов ответил на слова Федуна. | http://soccernews.ru
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