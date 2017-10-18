Хаген: "В 2007 году вся Россия хотела, чтобы чемпионом стал "Зенит", а не "Спартак"

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Хаген: "В 2007 году вся Россия хотела, чтобы чемпионом стал "Зенит", а не "Спартак"

Бывший защитник "Зенита" Эрик Хаген считает, что большинство российских болельщиков болело за питерский клуб в чемпионской гонке со "Спартаком".

"Мы победили, прилетели в петербургский аэропорт, а там команду встречали, наверное, 20 тысяч человек. Я такого никогда не видел! Было очень много народу, все пели, кричали. Помню, что нам не давали отъехать. Все были счастливы, вся Россия!

Страна хотела, чтобы выиграл "Зенит", а не "Спартак". До нас в чемпионате постоянно побеждали московские команды – ЦСКА, "Локомотив", "Спартак"... И всем это надоело! Мы осчастливили Россию", - приводят слова Хагена российские СМИ.

Напомним, что в 2007 году "Зенит" занял первое место, опередив "Спартак" на два очка.

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комментарии
Пьянь

Помню-помню. Позорнейшее чемпионство Зенита благодаря договорным матчам и покупкам судей. Впрочем, некоторые так называемые спартачи все равно поддерживают Запитер в некоторых матчах.

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