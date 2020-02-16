Хакеры сообщили о предстоящем переходе Неймара в "Барселону"

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Хакеры сообщили о предстоящем переходе Неймара в "Барселону"

Группа хакеров OurMine взломала официальный Twitter "Барселоны" и опубликовало сообщение о предстоящем переходе в каталонский клуб бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Мы прочитали несколько секретных сообщений. Вероятнее всего, Неймар вернется в "Барселону", - гласил пост, который был через некоторое время удален.

Напомним, что бразилец мог вернуться в "Барселону" летом 2019 года, но его трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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