Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса

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Хакеры украли у ПСЖ крупную сумму, предназначавшуюся на трансфер Паредеса

Хакеры украли у ПСЖ 519 тысяч евро, которые клуб должен был выплатить "Боке Хуниорс" в качестве солидарных выплат за трансфер 26-летнего хавбека Леонардо Паредеса.

Общая сумма выплат составляет 1,5 миллиона евро. Украденная часть денег должна была стать первым траншем. На данный момент все 1,5 миллиона евро переведены на счёт "Боки Хуниорс".

Напомним, ПСЖ приобрел футболиста у "Зенита" в 2019 году, заплатив 40 миллионов евро. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

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