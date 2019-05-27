Хакеры украли у ПСЖ полмиллиона евро, которые полагались "Бока Хуниорс" за трансфер Паредеса

У ПСЖ возникли проблемы с выплатой "Бока Хуниорс" дивидендов в рамках трансфера полузащитника Леандро Паредеса.

Парижане в январе купили 24-летнего аргентинца у "Зенита" за 40 миллионов евро. При этом 1,3 миллиона положены "генуэзцам", воспитавшим футболиста.

ПСЖ в марте отправил первый транш в размере 520 тысяч евро, однако "Бока Хуниорс" деньги не получил.

По информации Infobae, французский клуб стал жертвой хакеров, которые обманным путём вывели средства на "левый" счёт.

Паредес после перехода в ПСЖ сделал 2 ассиста в 22 матчах и уже летом может уйти из команды.

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