Хакеры взломали страницу Озила в инстаграме и обратились от имени футболиста к его бывшей девушке

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил пожаловался на злоумышленников, которые взломали его страницу в инстаграме.

Как информирует The Sun, хакеры опубликовали от имени футболиста его фото с бывшей подругой Менди Капристо, оставив вместе со снимком комментарий: "Я знаю, что я все испортил, но Мэнди я всегда буду любить тебя".

Позже 28-летний хавбек в своем твиттере написал: "Мой аккаунт в инстаграме был взломан - я и моя команда уже работаем над этим".

Напомним, Ляказетт подпишет с "Арсеналом" пятилетний контракт. | soccernews.ru