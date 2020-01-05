Хаким Зиеш может продолжить карьеру в "Арсенале"

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Хаким Зиеш может продолжить карьеру в "Арсенале"

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш может продолжить карьеру в "Арсенале". Об этом сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, голландский клуб готов отпустить 26-летнего футболиста за 50 миллионов евро.

Контракт хавбека с "Аяксом" рассчитан до 2022 года.

В этом сезоне он участвовал в 28 матчах, отметившись 8 голами и 21 ассистом.

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