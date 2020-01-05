Хаким Зиеш может продолжить карьеру в "Арсенале"
Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш может продолжить карьеру в "Арсенале". Об этом сообщает Calcio Mercato.
По данным источника, голландский клуб готов отпустить 26-летнего футболиста за 50 миллионов евро.
Контракт хавбека с "Аяксом" рассчитан до 2022 года.
В этом сезоне он участвовал в 28 матчах, отметившись 8 голами и 21 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23