Хаким Зиеш намерен покинуть "Челси"
Марокканский полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш намерен сменить клуб, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, Зиеш не согласен с мнением главного тренера команды Томаса Тухеля, который считает его только игроком ротации. Хавбек намерен играть постоянно, поэтому готов выслушать предложения от других клубов. Интерес к алжирцу проявляют "Ювентус" и "Милан".
Зиеш перешел в "Челси" из "Аякса" летом 2020 года за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за лондонский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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