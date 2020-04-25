Хаким Зиеш прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Нидерландов

Хавбек "Аякса" Хаким Зиеш высказался о досрочном завершении сезона в чемпионате Нидерландов.

"Ладно, что за бред? Мы в любом случае на вершине. Все эти истории про то, что АЗ заслуживает большего...

Хрень, конечно. Тот факт, что мы не являемся официальными чемпионами... Я, конечно, предпочел бы выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать один клуб, то для меня это "Аякс", - сказал Зиеш.

Лидерство в Эредивизи делили "Аякс" и "АЗ Алкмаар" (по 56 очков). Никто из них не будет признан чемпионом. Также сохранят прописку в высшем дивизионе команды, находящиеся в зоне вылета.

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