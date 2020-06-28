Хакими 30 июня пройдет медосмотр в "Интере"

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Хакими 30 июня пройдет медосмотр в "Интере"

Защитник "Реала" Ашраф Хакими 30 июня пройдет медосмотр в "Интере". На данный момент футболист играет в аренде в "Боруссии". Об этом сообщается в твиттере Джанлука Ди Марцио.

Если Хакими успешно пройдет медосмотр, то стороны сразу подпишут контракт. "Реал" не сможет выкупить контракт 21-летнего футболиста.

Ожидается, что "сливочные" продадут своего воспитанника за 40 миллионов евро плюс бонусы до 5 миллионов.

На протяжении двух сезонов Ашраф выступал на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", а этим летом должен был вернуться в "Реал".

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