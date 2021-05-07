Хакими готов принять предложение "Баварии"

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Хакими готов принять предложение "Баварии"

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Фланговый защитник миланского "Интера" Ашраф Хакими заинтересован в переходе в "Баварию".

По информации Sport1.de, 22-летний футболист готов присоединиться к мюнхенскому клубу во время ближайшего трансферного окна.

Сумма потенциальной сделки превысит 45 миллионов евро. "Нерадзурри" пока не хотят продавать одного из своих лидеров, но финансовые проблемы могут заставить их передумать.

В текущем сезоне Хакими сыграл за "Интер" 41 матч, забил 7 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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