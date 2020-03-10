Хакими готов вернуться в "Реал"

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими заявил о готовности снова играть за мадридский "Реал".

"Я считаю "Реал" своим домом. Мне нравилось играть там. Если клуб захочет меня вернуть, я соглашусь. Если нет, мне придётся написать следующую главу своей карьеры в другой команде. Зидан дал мне шанс и принёс уверенность. Всегда буду благодарен ему за то, что он верил в меня, и за то, как он ко мне относился", - цитирует марокканца Goal.com.

Хакими является воспитанником "Реала", за основную команду он дебютировал в октябре 2017 года, с тех пор сыграл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Контракт 21-летнего игрока со "сливочными" рассчитан до конца сезона 2021/22.

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