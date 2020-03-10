Хакими готов вернуться в "Реал"
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими заявил о готовности снова играть за мадридский "Реал".
"Я считаю "Реал" своим домом. Мне нравилось играть там. Если клуб захочет меня вернуть, я соглашусь. Если нет, мне придётся написать следующую главу своей карьеры в другой команде. Зидан дал мне шанс и принёс уверенность. Всегда буду благодарен ему за то, что он верил в меня, и за то, как он ко мне относился", - цитирует марокканца Goal.com.
Хакими является воспитанником "Реала", за основную команду он дебютировал в октябре 2017 года, с тех пор сыграл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Контракт 21-летнего игрока со "сливочными" рассчитан до конца сезона 2021/22.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
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|2
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|25
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|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Байер Леверкузен
|25
|47
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|46
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|24
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16