Хакими хочет покинуть ПСЖ

Фото: твиттер Хакими\Автор неизвестен

Марокканский латераль "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими намерен покинуть парижан, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, виной тому плохая атмосфера внутри раздевалки ПСЖ. Южноамериканские футболисты вообще не общаются с ним, чем Ашраф крайне недоволен.

Отмечается, что он даже готов сменить клубную прописку из-за этого.

Сообщается, что единственный, с кем у Хакими хорошие, и даже близкие отношения - это Килиан Мбаппе, который вероятнее всего грядущим летом станет игроком мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне Хакими сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.

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