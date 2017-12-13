Хакими, Иско и Роналду сыграют в основе "Реала" в матче с "Аль-Джазирой"

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Хакими, Иско и Роналду сыграют в основе "Реала" в матче с "Аль-Джазирой"

Стал известен стартовый состав "Реала" на полуфинальный матч Клубного Чемпионата Мира против "Аль-Джазиры".

"Реал": Навас, Марсело, Начо, Варан, Хакими, Модрич, Каземиро, Ковачич, Иско, Роналду, Бензема.

В запасе остались: Касилья, Моха, Карвахаль, Рамос, Кроос, Бэйл, Эрнандес, Васкес, Лльоренте, Асенсио, Майораль, Себалльос.

Матч "Аль-Джазира" - "Реал" состоится сегодня, 13 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени. 

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