Хакими летом хочет перейти в клуб АПЛ

Крайний полузащитник "Интера" Ашраф Хакими планирует продолжить свою карьеру в Англии. 22-летний марокканец хочет перебраться в клуб АПЛ уже ближайшим летом, сообщает The Athletic.

В Италии с сентября Хакими 2020 года, перейдя из "Реала" в миланский клуб. Однако, финансовые трудности у "змей" могут подтолкнуть руководство к вынужденной продаже футболиста. Среди претендентов на игрока числятся английские "Челси" и "Арсенал".