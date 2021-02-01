Хакими летом хочет перейти в клуб АПЛ

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Хакими летом хочет перейти в клуб АПЛКрайний полузащитник "Интера" Ашраф Хакими планирует продолжить свою карьеру в Англии. 22-летний марокканец хочет перебраться в клуб АПЛ уже ближайшим летом, сообщает The Athletic.

В Италии с сентября Хакими 2020 года, перейдя из "Реала" в миланский клуб. Однако, финансовые трудности у "змей" могут подтолкнуть руководство к вынужденной продаже футболиста. Среди претендентов на игрока числятся английские "Челси" и "Арсенал".

По оценкам портала Transfermarkt, стоимость Хакими € 50 млн.

В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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