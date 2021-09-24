Хакими назвал клуб, которому он отказал ради ПСЖ

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими признался, что предложение от парижского клуба было у него не единственным прошедшим летом.

"Меня хотели заполучить ПСЖ и "Челси", и я на уровне интуиции почувствовал, что нужно выбирать Париж, что здесь я буду счастлив. Кстати, несколько лет назад Почеттино хотел видеть меня в "Тоттенхэме". Ещё одна причина моего перехода в ПСЖ - арабо-мусульманская община в городе. Я знал, что в культурном плане буду чувствовать себя как дома", - цитирует Хакими Marca.

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Футболист родился в пригороде Мадрида в семье марокканских эмигрантов, впоследствии он оказался в академии "Реала". Что касается выбора сборной, то он отдал предпочтение Марокко, несмотря на заинтересованность со стороны Испании.

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