Хакими назвал клуб, которому он отказал ради ПСЖ
Фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими признался, что предложение от парижского клуба было у него не единственным прошедшим летом.
"Меня хотели заполучить ПСЖ и "Челси", и я на уровне интуиции почувствовал, что нужно выбирать Париж, что здесь я буду счастлив. Кстати, несколько лет назад Почеттино хотел видеть меня в "Тоттенхэме". Ещё одна причина моего перехода в ПСЖ - арабо-мусульманская община в городе. Я знал, что в культурном плане буду чувствовать себя как дома", - цитирует Хакими Marca.
ПСЖ купил марокканского фулбека у "Интера" за 60 миллионов евро.
Футболист родился в пригороде Мадрида в семье марокканских эмигрантов, впоследствии он оказался в академии "Реала". Что касается выбора сборной, то он отдал предпочтение Марокко, несмотря на заинтересованность со стороны Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13