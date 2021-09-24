Хакими оценил человеческие качества Месси
Фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими высказался о своём партнёре по команде Лионеле Месси.
"Как и для всех, уход Месси из "Барселоны" стал для меня неожиданностью. Я играл со многими отличными футболистами, но мне не хватало игры с Месси. Для меня это мечта. Я был поражён, когда познакомился с ним - он молчаливый и простодушный", - цитирует Хакими Marca.
Напомним, что оба футболиста присоединились к ПСЖ прошедшим летом. Марокканца купили у "Интера", а аргентинца подписали бесплатно после его ухода из "блауграны".
Стоит отметить, что ранее Хакими выступал за мадридский "Реал" - принципиального соперника "Барсы".
Не пропустите: Рамос и Месси снова не помогут ПСЖ в игре Лиги 1. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Галицкий рассказал, за что уважает Валерия Карпина
-
Почеттино прокомментировал состояние здоровья Месси
-
Анчелотти оценил шансы Бензема выиграть "Золотой мяч"
-
Галицкий назвал критерии для тренера "Краснодара"
-
1
Хакими назвал клуб, которому он отказал ради ПСЖ
-
Два клуба АПЛ поспорят зимой за Коутиньо
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут совершить обмен игроками
-
1
Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своём отношении к деньгам
-
"Барселона" дала Куману три матча на исправление ситуации
-
Хакими оценил человеческие качества Месси
-
Рюдигер готов перейти в "Баварию", но при одном условии
-
1
Сульшер рассказал о влиянии Роналду на других футболистов "Манчестер Юнайтед"
-
Доннарумма недоволен своим положением в ПСЖ
-
Галицкий подвёл итоги выступления сборной России на Евро-2020
-
"Ливерпуль" возобновил интерес к Асенсио
-
Названы сроки восстановления Лаксальта
-
В Англии могут вернуть алкоголь на трибуны футбольных стадионов
-
Каннаваро расторг контракт с "Гуанчжоу"
-
Галицкий назвал трёх любимых тренеров в РПЛ
-
Рамос и Месси снова не помогут ПСЖ в игре Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13