Хакими оценил человеческие качества Месси

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Хакими оценил человеческие качества Месси

Фото инстаграм Ашрафа Хакими

Фланговый защитник ПСЖ Ашраф Хакими высказался о своём партнёре по команде Лионеле Месси.

"Как и для всех, уход Месси из "Барселоны" стал для меня неожиданностью. Я играл со многими отличными футболистами, но мне не хватало игры с Месси. Для меня это мечта. Я был поражён, когда познакомился с ним - он молчаливый и простодушный", - цитирует Хакими Marca.

Напомним, что оба футболиста присоединились к ПСЖ прошедшим летом. Марокканца купили у "Интера", а аргентинца подписали бесплатно после его ухода из "блауграны".

Стоит отметить, что ранее Хакими выступал за мадридский "Реал" - принципиального соперника "Барсы".

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