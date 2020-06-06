Хакими определился со своим будущим в "Реале"

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими решил продлить контракт с королевским клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, после двух сезонов аренды в дортмундской "Боруссии" марокканский фулбек вернётся на "Сантьяго Бернабеу".

Новое соглашение игрока со "сливочными" будет рассчитано до лета 2025 года. Текущий договор истекает в 2022 году.

В этом сезоне Хакими сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 9 голов и сделал 10 ассистов.

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