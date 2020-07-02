Защитник "Реала" Хакими перешел в "Интер"

Защитник "Реала" Ашраф Хакими стал игроком "Интера". Об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что зарплата футболиста составит 5 миллионов евро, а "Реал" получит 40 млн евро плюс бонусы. Кроме того, у "сливочных" не будет опции обратного выкупа.

В чемпионате Италии "Интер" идёт на третьем месте, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 8 очков.

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