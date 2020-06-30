Хакими попрощался с "Боруссией"

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Хакими попрощался с "Боруссией"

Фланговый защитник Ашраф Хакими обратился к болельщикам дортмундской "Боруссии" в связи с истечением срока двухлетней аренды в немецком клубе.

"Подошёл к концу замечательный период моей жизни. Спустя два года я покидаю клуб, который подарил мне столько радости. С самого начала в команде и городе обо мне восхитительно заботились и относились с большим вниманием. Сейчас я знаю, что был прав два года назад, когда выбрал Дортмунд в качестве своего дома.

Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, тренерский штаб и сотрудников клуба за любовь и доверие, которые они постоянно демонстрировали. Также хочу сказать спасибо восхитительным болельщикам, которые поддерживали нас в каждом матче, несмотря ни на что. Я никогда не забуду жёлтую стену, это просто невероятно.

Наконец, я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей, которые всегда были со мной. Надеюсь, однажды наши пути с "Боруссией" снова пересекутся. Скоро увидимся, Дортмунд!" - написал марокканец в твиттере.

Напомним, что Хакими возвращается в мадридский "Реал", которому принадлежат права на него, но уже в скором времени игрок, вероятно, перейдёт в "Интер".

Не пропустите: "Реал" и "Интер" с марта тайно обсуждали трансфер Хакими. | http://soccernews.ru
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