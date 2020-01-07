Хакими признан лучшим молодым игроком Африки в 2019 году

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Хакими признан лучшим молодым игроком Африки в 2019 году

Марокканский защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими признан лучшим молодым игроком Африки в 2019 году, сообщает официальный сайт Африканской конфедерации футбола.

В борьбе за почетную награду марокканец опередил нигерийского нападающего "Вильярреала", а также нигерийского форварда "Лилля" Виктора Осимхена.

Напомним, что Хакими принадлежит "Реалу", а за "Боруссию" выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний Хакими провел за немецкий клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

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