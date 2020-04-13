Хакими рассказал, когда он примет решение по своему будущему

Марокканский защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", рассказал, что он пока не определился со своим будущим.

"Вопросами моего контракта с "Реалом" занимается агент. Я не в курсе, что там происходит и не знаю, когда заканчивается соглашение.

Я горжусь тем, что делаю на поле. Летом я приму решение по своему будущему. Это будет большой шаг в карьере. Скоро мы пообщаемся с "Реалом" по поводу следующего сезона", - приводит слова Хакими Marca.

В нынешнем сезоне 21-летний Хакими провел 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Семь европейских топ-клубов поспорят за Хакими. | http://soccernews.ru