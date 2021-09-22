Хакими рассказал о своих целях в ПСЖ

Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен

Футболист сборной Марокко Ашраф Хакими рассказал о своих целях в составе "Пари Сен-Жермен".

"Все идет хорошо. Я счастлив находиться в этом невероятном городе и этой невероятной команде. Все очень хорошо ко мне относятся.

Для меня большая честь подписать контракт с ПСЖ. Это отличный клуб, исторический, амбициозный.

Вы знаете, какая у нас отличная команда, футболисты, которые уже здесь и те, кто хотел бы здесь играть. Поэтому я счастлив быть частью этого клуба.

Я надеюсь сделать что-то хорошее. Хочу попытаться побеждать, достичь коллективных целей, выиграть все возможные трофеи и вписать свое имя в историю ПСЖ", – сказал Хакими.

Напомним, что Ашраф перешел в ПСЖ из "Интера" за 65 миллионов евро. Он является воспитанником мадридского "Реала", откуда в 2020 году перешел в "Интер" за 40 миллионов евро.

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