Хакими рассказал о своих целях в ПСЖ
Фото: инстаграм Хакими/Автор неизвестен
Футболист сборной Марокко Ашраф Хакими рассказал о своих целях в составе "Пари Сен-Жермен".
"Все идет хорошо. Я счастлив находиться в этом невероятном городе и этой невероятной команде. Все очень хорошо ко мне относятся.
Для меня большая честь подписать контракт с ПСЖ. Это отличный клуб, исторический, амбициозный.
Вы знаете, какая у нас отличная команда, футболисты, которые уже здесь и те, кто хотел бы здесь играть. Поэтому я счастлив быть частью этого клуба.
Я надеюсь сделать что-то хорошее. Хочу попытаться побеждать, достичь коллективных целей, выиграть все возможные трофеи и вписать свое имя в историю ПСЖ", – сказал Хакими.
Напомним, что Ашраф перешел в ПСЖ из "Интера" за 65 миллионов евро. Он является воспитанником мадридского "Реала", откуда в 2020 году перешел в "Интер" за 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13