Хакими в следующем сезоне будет играть за "Реал"

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Хакими в следующем сезоне будет играть за "Реал"

Фланговый защитник Ашраф Хакими, несмотря на массу слухов, летом вернётся в мадридский "Реал".

Аренда марокканца в дортмундской "Боруссии" истекает через месяц и игрок намерен бороться за место в составе "сливочных".

"По окончании сезона очевидно его возвращение в "Реал". Там он хочет играть так же, как в этом сезоне - выходить в старте в каждом матче. У нас замечательный диалог с "Реалом". Для Ашрафа это лучший клуб в мире", - приводит слова агента Marca.

"Боруссия" арендовала Хакими летом 2018 года, в его активе 11 голов и 17 ассистов в 68 матчах.

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