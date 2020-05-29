Хакими в следующем сезоне будет играть за "Реал"
Фланговый защитник Ашраф Хакими, несмотря на массу слухов, летом вернётся в мадридский "Реал".
Аренда марокканца в дортмундской "Боруссии" истекает через месяц и игрок намерен бороться за место в составе "сливочных".
"По окончании сезона очевидно его возвращение в "Реал". Там он хочет играть так же, как в этом сезоне - выходить в старте в каждом матче. У нас замечательный диалог с "Реалом". Для Ашрафа это лучший клуб в мире", - приводит слова агента Marca.
"Боруссия" арендовала Хакими летом 2018 года, в его активе 11 голов и 17 ассистов в 68 матчах.
Не пропустите: Бэйл останется в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Зенит" опубликовал топ-20 голов Аршавина за клуб в честь его 39-летия
-
Хакими в следующем сезоне будет играть за "Реал"
-
"Барселона" согласовала с Лаутаро Мартинесом размер зарплаты
-
Агент косвенно подтвердил интерес к Жоржиньо со стороны ПСЖ и "Баварии"
-
Каррагер рассказал, кого считает фаворитом Лиги Чемпионов
-
Президент Ла Лиги назвал дату начала следующего сезона в Испании
-
"Ювентус" намерен приобрести форварда "Сантоса"
-
"Барселона" готовит новое предложение по Лаутаро Мартинесу
-
Пиррова победа: ТОП-5 трансферных провалов после грандиозно дорогих продаж лидеров команды
-
"Зенит" поздравил Аршавина с днём рождения
-
Три клуба АПЛ поспорят за защитника "Аталанты"
-
Лигу Чемпионов могут доиграть в формате "Финала четырёх" в Германии
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Барселоны"
-
Экс-президент "Барселоны": "Неймар - второй в мире после Месси"
-
Бывшая модель Playboy хочет купить румынский клуб
-
Ещё один итальянский клуб заинтересовался Азмуном
-
"Зенит" отреагировал на объявление Анюкова о завершении карьеры
-
"Ницца" поборется за трансферную цель "Локомотива"
-
Экс-защитник "Сочи" Рами опроверг слухи о продаже медали ЧМ-2018
-
Ляказетт отказал "Интеру"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|5
|Байер Леверкузен
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|28
|42
|7
|Хоффенхайм
|28
|39
|8
|Фрайбург
|28
|38
|9
|Шальке
|28
|37
|10
|Герта
|28
|35
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Аугсбург
|28
|31
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|29
|15
|Майнц 05
|28
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|27
|17
|Вердер Бремен
|27
|22
|18
|Падерборн
|28
|19