Хакими вернется в "Реал" в следующем сезоне

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан принял решение вернуть из аренды в дортмундской "Боруссии" марокканского защитник Ашрафа Хакими, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист вернется в королевский клуб летом 2020 года. В "Реале" довольны тем, как марокканец проявил себя в Дортмунде и ему будет предоставлен шанс закрепиться в основной команде мадридского клуба.

21-летний Хакими является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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