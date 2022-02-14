Хакими высказался о будущем Мбаппе

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Защитник сборной Марокко и "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими поделился мнением о будущем нападающего парижан Килиана Мбаппе, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона.

"У нас с Мбаппе отличные отношения с первого моего дня в клубе. Во многом благодаря тому, что мы одного возраста с Килианом. Его будущее? Желаю Мбаппе всего наилучшего, он сам решит, как поступить.

Мы ещё будем несколько месяцев вместе, а там посмотрим, что получится", - цитирует Хакими Marca.

Напомним, что Хакими является воспитанником мадридского "Реала", куда по сообщениям СМИ и перейдет Мбаппе следующим летом на правах свободного агента.

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