Хакими высказался об уходе из "Реала"

Фото: инстаграм Ашрафа Хакими/Автор неизвестен

Марокканский защитник миланского "Интера" Ашраф Хакими поделился воспоминаниями об уходе из мадридского "Реала".

"Реал» был моим домом, я хотел остаться в Мадриде, но клуб решил по-другому. Мне было неприятно, когда сказали, что я боюсь конкуренции. Дело в том, что я был готов к этому. Не знаю, кто принимал ли решение по мне - Зидан или руководство. Но я должен был уйти, учитывая ситуацию с пандемией", - приводит слова Хакими AS.

Хакими перешел в "Интер" летом 2020 года за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний марокканец провел 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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