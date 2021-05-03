Хакими высказался об уходе из "Реала"
Фото: инстаграм Ашрафа Хакими/Автор неизвестен
Марокканский защитник миланского "Интера" Ашраф Хакими поделился воспоминаниями об уходе из мадридского "Реала".
"Реал» был моим домом, я хотел остаться в Мадриде, но клуб решил по-другому. Мне было неприятно, когда сказали, что я боюсь конкуренции. Дело в том, что я был готов к этому. Не знаю, кто принимал ли решение по мне - Зидан или руководство. Но я должен был уйти, учитывая ситуацию с пандемией", - приводит слова Хакими AS.
Хакими перешел в "Интер" летом 2020 года за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний марокканец провел 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Один из лидеров "Реала" пропустит ответный матч Лиги чемпионов с "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14