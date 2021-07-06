Хакими ярко отреагировал на переход в ПСЖ

Теги псжхакими ашраф

Хакими ярко отреагировал на переход в ПСЖ

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Марокканский защитник Ашраф Хакими поделился эмоциями от перехода в "Пари Сен-Жермен".

"Я преисполнен гордости. ПСЖ дал мне возможность открыть для себя новый чемпионат после Испании, Германии и Италии. Я не могу дождаться того момента, когда смогу встретиться с новыми партнерами по команде и фанатами. Я разделяю огромные амбиции ПСЖ. Намерен сделать все, чтобы оправдать ожидания", - приводит слова Хакими официальный сайт клуба.

22-летний Хакими перешел в ПСЖ из миланского "Интера" за 60 миллионов евро. Футболист является воспитанником мадридского "Реала". Также он играл за дортмундскую "Боруссию". За сборную Марокко сыграл 34 матча и забил три мяча.

Не пропустите: "Реал" надеется на переход Месси в "ПСЖ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алекс Крал сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила

Алекс Крал сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов