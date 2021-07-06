Хакими ярко отреагировал на переход в ПСЖ
Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен
Марокканский защитник Ашраф Хакими поделился эмоциями от перехода в "Пари Сен-Жермен".
"Я преисполнен гордости. ПСЖ дал мне возможность открыть для себя новый чемпионат после Испании, Германии и Италии. Я не могу дождаться того момента, когда смогу встретиться с новыми партнерами по команде и фанатами. Я разделяю огромные амбиции ПСЖ. Намерен сделать все, чтобы оправдать ожидания", - приводит слова Хакими официальный сайт клуба.
22-летний Хакими перешел в ПСЖ из миланского "Интера" за 60 миллионов евро. Футболист является воспитанником мадридского "Реала". Также он играл за дортмундскую "Боруссию". За сборную Марокко сыграл 34 матча и забил три мяча.
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|49
|5
|Ницца
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|Реймс
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13