Хакими ярко отреагировал на переход в ПСЖ

Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Марокканский защитник Ашраф Хакими поделился эмоциями от перехода в "Пари Сен-Жермен".

"Я преисполнен гордости. ПСЖ дал мне возможность открыть для себя новый чемпионат после Испании, Германии и Италии. Я не могу дождаться того момента, когда смогу встретиться с новыми партнерами по команде и фанатами. Я разделяю огромные амбиции ПСЖ. Намерен сделать все, чтобы оправдать ожидания", - приводит слова Хакими официальный сайт клуба.

22-летний Хакими перешел в ПСЖ из миланского "Интера" за 60 миллионов евро. Футболист является воспитанником мадридского "Реала". Также он играл за дортмундскую "Боруссию". За сборную Марокко сыграл 34 матча и забил три мяча.

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