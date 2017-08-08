Хакшабанович стал игроком "Вест Хэма"

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Хакшабанович стал игроком "Вест Хэма"

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Хальмстада" Сеада Хакшабановича.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. 18-летний черногорец заключил с "молотобойцами" контракт до лета 2022 года.

Хакшабанович является воспитанником "Хальмстада", за основную команду выступал с 2015 года, сыграл 58 матчей и забил 12 голов.

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