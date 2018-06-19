Халил Алтынтоп объявил о завершении карьеры

Турецкий полузащитник "Кайзерслаутерна" Халил Алтынтоп завершил карьеру, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболист принял решение закончить выступления, несмотря на то, что его контракт с клубом истекал через год. Не исключено, что теперь он станет тренером молодежной команды "красных чертей".

35-летний Алтынтоп за свою карьеру выступал за "Ваттеншайд", "Кайзерслаутерн", "Шальке", "Айнтрахт", "Трабзонспор", "Аугсбург" и "Славию". За сборную Турции сыграл 38 матчей и забил 8 голов.

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