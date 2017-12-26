Халилходжич: "Кавани не строит из себя Месси и Зидана"

Теги эдинсон кавани лионель мессизинедин зидан

Халилходжич: "Кавани не строит из себя Месси и Зидана"Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич, ранее работавший с французским ПСЖ, похвалил форварда парижан Эдинсона Кавани.

"Конечно, он является одним из трех или четырех лучших форвардов планеты. К счастью для ПСЖ, Кавани - умный и безупречный, он по-прежнему сосредоточен на своих лучших качествах. Он не ставит из себя Месси и Зидана, он просто хочет быть эффективным", - цитирует 65-летнего специалиста le10sport.

Напомним, Бен Арфа требует от ПСЖ 10 миллионов евро. | soccernews.ru

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